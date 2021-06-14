Adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil ne zaman başlayacak?

2021 adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman başlayacak? Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi adli tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği oldu. Adli tatil olarak adlandırılan süreçte, adli personel tatile çıkıyor ve adliyede görülen davalar erteleniyor. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adli tatil 20 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'ta bitecek. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak.
Adli tatil ile yargı çalışanları toplu izne çıkarılıyor. Adli tatil her sene aynı tarihte yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde Adli tatilin her sene 20 Temmuz'da başladığı ve 31 Ağustos'ta bittiği ifade ediliyor. Aynı zamanda yeni adli yılın 1 Eylül'de başlayacağı bilgisi ilgililer ile paylaşılıyor.
Adli tatil boyunca adliyelerdeki işlemleri nöbetçi mahkemeler yürütecek. Acil ve tutuklusu olan davalar ele alınacak. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR NELERDİR?
Adli tatilde görülen davalar aşağıdaki gibidir:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.