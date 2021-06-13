Liselerde sınıfta kalma olacak mı? 9. 10. 11. 12. sınıfta kalma var mı?

LİSELERDE SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Lisede devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı olmayacak. Baraj derslerden kalanlar ile yıl sonu puanı 50'nın altındakiler de sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecini gözününe alarak lisede sınıf geçme kriterlerine ilişkin düzenlemeler yaptı .

Buna göre, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek.