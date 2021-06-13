Liselerde sınıfta kalma olacak mı? 9. 10. 11. 12. sınıfta kalma var mı?

9. 10. 11. 12. sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Milyonlarca lise öğrencisini ilgilendiren karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan karara göre; devamsızlık ve yıl sonu başarı puanındaki sınıfta kalma durumlarına göre yeni düzenlemeler yapıldı. Devamsızlık nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için sınıf tekrarı olmayacağı belirtildi.
LİSELERDE SINIFTA KALMA OLACAK MI?
Lisede devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı olmayacak. Baraj derslerden kalanlar ile yıl sonu puanı 50'nın altındakiler de sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecini gözününe alarak lisede sınıf geçme kriterlerine ilişkin düzenlemeler yaptı .
Buna göre, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek.
Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek.
Sınava girmeyenler tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek.
Yazıya göre, 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak düzenlecek.