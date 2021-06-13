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    Başkan Erdoğan'dan '' mesajı: "Rahmetle anıyorum"

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden vefatının yıl dönümünde ile ilgili anma mesajı yayımladı. Erdoğan, "Kıymetli mütefekkir Cemil Meriç’i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

    Başkan Erdoğan'dan 'Cemil Meriç' mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cemil Meriç'i anma mesajı yayımladı.



    "KIYMETLİ MÜTEFEKKİR..."
    Erdoğan mesajında, "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.



    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o mesajı;
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