



"KIYMETLİ MÜTEFEKKİR..."

Erdoğan mesajında, "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.