Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cemil Meriç'i anma mesajı yayımladı.
"KIYMETLİ MÜTEFEKKİR..."
Erdoğan mesajında, "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o mesajı;
Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/OK3c7EiRiz— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2021