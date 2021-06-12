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    • 13.06.2021 01:06
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    Yeğen 'de yla yaşattı: 3 yaralı

    'ın ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi eline aldığı yla 3 kişiyi yaralandı. Yeğenleriyle husumet kanlı bitti. Haberin detayları...

    Baltayla dehşet yaşattı: 3 yaralı

    Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köseler Mahallesi Öcallar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, N.Ö. ve C.Ö. ile aralarında husumet olan yeğenleri B.Ö. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.Ö. eline aldığı ile N.Ö., C.Ö. ve F.Ö.'ye saldırdı. Yaralananlar için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kdz. Devlet Hastanesine kaldırdı. Gözaltına alınan B.Ö. ise hastanede sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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    Teşekkürler Halise teyze
    Haberler Güncel Yeğen Ereğli'de baltayla dehşet yaşattı: 3 yaralı