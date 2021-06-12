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    • 12.06.2021 15:27
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    9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim evinde ölü bulundu! Dikkat çeken "Reyhanlı" detayı

    Son dakika haberi... ’daki bombalı saldırının ’da görülen duruşmasında gözlerinin dolmasıyla hatırlanan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim evinde ölü bulundu. Buket Demirel'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    O hakim evinde ölü bulundu! Şok detay

    Son dakika haberi... 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim evinde ölü bulundu. 'da meydana gelen bombalı saldırıya sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verilmişti.




    Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor" ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.



    Sabah'ın haberine göre hakim Buket Demirel, ilçesi Batıkent mahallesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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    'Tayyip Dede'leri çocukları mutlu etti
    Haberler Güncel Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu! Dikkat çeken "Reyhanlı" detayı