18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?

Son Kabine toplantısında alınan kararların ardından İçişleri Bakanlığı Haziran ayı normalleşme planına dair genelgeyi da yayımladı. Buna göre:

''Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.