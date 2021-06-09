Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.06.2021 21:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2021 21:41
    ABONE OL

    ? ?

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtını araştırılıyor. Kademeli normalleşmede vaka sayıları düşerken yeni kararlar da alınıyor ve kademeli normalleşme adımları uygulanırken tüm illerden vatandaşlar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için geçerli olan yasakların neler olduğunu merak ediyor. Peki yeni karara göre ? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi?

    18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü seyahat edebiliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşmeye geçildi ve alınan kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile il valiliklerine gönderildi. Peki 18 yaş altı ve 65 yaş üstü yeni alınan kararlara göre toplu taşımaya binebiliyor mu, seyahat yasağı var mı? İşte detaylar...

    18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?

    Son Kabine toplantısında alınan kararların ardından İçişleri Bakanlığı Haziran ayı normalleşme planına dair genelgeyi da yayımladı. Buna göre:

    ''Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

    Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır. Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.''

        18 YAŞ ALTI 65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

        Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

        ZORUNLU HAL SAYILAN DURUMLAR

        Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
        doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
        Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
        Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
        ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,
        Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
        Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
        Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
        kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüste son durum
        Haberler Güncel 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü seyahat edebiliyor mu?