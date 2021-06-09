18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü seyahat edebiliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşmeye geçildi ve alınan kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile il valiliklerine gönderildi. Peki 18 yaş altı ve 65 yaş üstü yeni alınan kararlara göre toplu taşımaya binebiliyor mu, seyahat yasağı var mı? İşte detaylar...
18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?
Son Kabine toplantısında alınan kararların ardından İçişleri Bakanlığı Haziran ayı normalleşme planına dair genelgeyi da yayımladı. Buna göre:
''Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır. Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.''