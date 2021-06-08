Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta sonu yapılan LGS'de benzer sorular olduğu iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yanıt verdi.
"MÜRACAAT YOLLARI BELLİ"
Bakan Selçuk şunları söyledi "İtiraz yolları belli, müracaat yolları belli. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı"
"SOMUT DELİL YOK"
Bakan Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada da şunları söylemişti "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer.
Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ıspatlaması gerekiyor" diye konuştu.