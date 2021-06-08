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    koronavirüsten yaşamını yitirdi yerine eşi seçildi

    'un turistik semti 'nın sevilen muhtarı (58) koronavirüsten yaşama veda edince yeniden muhtarlık seçimi yapıldı. Merhum muhtarın eşi mahalle sakinlerinin isteğiyle girdiği seçimi 116 oya karşı 464 oyla kazandı.

    ERDOĞAN YAPIK ULUSAL HABERLER-ISTANBUL
    Seçimi kazandım Serdar'a koştum

    İstanbul'un turistik semti Anadolu Kavağı'nın sevilen muhtarı (58) koronavirüsten yaşama veda edince yeniden muhtarlık seçimi yapıldı. Merhum muhtarın eşi mahalle sakinlerinin isteğiyle girdiği seçimi 116 oya karşı 464 oyla kazandı.

    'e konuşan iki çocuk annesi yeni muhtar, "Mahallemizin, özellikle gençlerin yoğun isteğiyle aday oldum. Çok duygusal bir hava oluştu. Tabiki seçimi kazananmanın gururu vardı ancak keşke bu olaylar yaşanmasaydı ve Serdar yine aramızda olsaydı. Seçilir seçilmez hemen 40 kişi mezara gittik, anmamızı yaptık."

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