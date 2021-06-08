İstanbul'un turistik semti Anadolu Kavağı'nın sevilen muhtarı Serdar Lüleburgaz (58) koronavirüsten yaşama veda edince yeniden muhtarlık seçimi yapıldı. Merhum muhtarın eşi Sevim Lüleburgaz mahalle sakinlerinin isteğiyle girdiği seçimi 116 oya karşı 464 oyla kazandı.

TAKVİM'e konuşan iki çocuk annesi yeni muhtar, "Mahallemizin, özellikle gençlerin yoğun isteğiyle aday oldum. Çok duygusal bir hava oluştu. Tabiki seçimi kazananmanın gururu vardı ancak keşke bu olaylar yaşanmasaydı ve Serdar yine aramızda olsaydı. Seçilir seçilmez hemen 40 kişi mezara gittik, anmamızı yaptık."