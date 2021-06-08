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    • 08.06.2021 09:58
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    2021 ÖSYM ile DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM, 21-31 Mayıs tarihleri arasında başvurusunu tamamlayamamış adaylar için 2021 DGS geç başvuru gününü duyurdu. başvurusunu tamamlayamamış adaylar 8 Haziran 2021 23:59'a kadar başvurularını yapabilecek. Peki, ? ? Başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    DGS geç başvuru tarihi ne zaman? Geç başvuru ücreti...

    DGS son başvuru tarihi ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayında başvurusunu tamamlayamamış adayların geç başvuru tarihi hakkında bilgi verildi. Peki, DGS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM DGS 2021 geç başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylı bilgiler...

    DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

    DGS geç başvuruları 8 Haziran 2021'de yani bugün yapılacak. Adaylar saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS aracılığıyla başvurularını yapabilecek. Sınav ücreti de aynı gün ödenecek. Geç başvuruda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatırılıyor.

    GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    DGS geç başvuru ücreti 225 TL olarak belirlendi.

        2021 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre DGS 2021 11 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

        Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

        * Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        * Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        * Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        * Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        * Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        * ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        * Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        * Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        2021 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.

        DGS NEDİR, NASIL OLUR?

        DGS nedir sorusunun en iyi cevabı nitelikli olan öğrencilerin eğitim hayatında daha iyi yerlere gelebilmesi için uygulanan sınavdır. Önlisans programlarının değerini artırmak ve nitelik kazandırmak için başarılı olan öğrenciler daha iyi bir akademik kariyere sahip olabilmek adına tekrardan üniversite sınavına girmesine gerek kalmadan dikey geçiş sınavı aracılığıyla tercih yapabilir. 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru bulunan ve 140 dakika süreye sahip olan dikey geçiş sınavı çeşitli ölçme ve değerlendirme konularını kapsar.
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        Haberler Güncel 2021 DGS geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM ile DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?