DGS son başvuru tarihi ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayında başvurusunu tamamlayamamış adayların geç başvuru tarihi hakkında bilgi verildi. Peki, DGS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM DGS 2021 geç başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylı bilgiler...
DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
DGS geç başvuruları 8 Haziran 2021'de yani bugün yapılacak. Adaylar saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS aracılığıyla başvurularını yapabilecek. Sınav ücreti de aynı gün ödenecek. Geç başvuruda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatırılıyor.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS geç başvuru ücreti 225 TL olarak belirlendi.