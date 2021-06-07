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    • 07.06.2021 19:14
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    açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    2021 AÖF bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 2021 açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ? 29-31 Mayıs tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 5-7 Haziran tarihleri arasında ise 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları gerçekleşti. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin detaylı bilgiler haberimizde...

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi final sınavları tamamlandı. 29 Mayıs'ta başlayan final sınavları 7 Haziran'da sona ermişti. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Peki; 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların 14 Haziran itibariyle açıklanabileceği tahmin ediliyor.

    İTİRAZLAR İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

    Anadolu Üniversitesi, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bahar dönemi dönem sonu sınavı ve sorularına itirazların 3 Haziran Perşembe gününe kadar yapılabileceğini açıkladı.

    İtirazda bulunmak isteyen adaylar Öğrenci Otomasyonundan itirazlarını gerçekleştirebilecek. 3 Haziran'dan sonra yapılan itirazlar işleme alınmayacak.

    AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi pandemi nedeniyle sınavları çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor. AÖF bahar dönemi final sınavlarında adaylara sınavlarda 30 soru yöneltilirken sınav süresi 40 dakika olarak belirlendi.

    Öğrenciler sınavlara esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet ve veya öğrenci şifresiyle giriş yapıyor. Sınavlarda adaylara sorulacak sorular tek tek ekrana yansıtılırken işaretleme yapılmadan geçilen sorular cevaplanmadı olarak kabul ediliyor.

        Kişiye özel olarak oluşturulan sınavlarda öğrencilerin soruları tek başına herhangi bir bilgi kaynağı olmadan cevaplaması yükümlülüğü bulunuyor. AÖF bahar dönemi final sınavları yıl sonu not ortalamasını yüzde 75 oranında etki edecek. Geri kalan yüzde 25'lik kısımı ise vize notları belirleyecek.
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