AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi final sınavları tamamlandı. 29 Mayıs'ta başlayan final sınavları 7 Haziran'da sona ermişti. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Peki; 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların 14 Haziran itibariyle açıklanabileceği tahmin ediliyor.
İTİRAZLAR İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
Anadolu Üniversitesi, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bahar dönemi dönem sonu sınavı ve sorularına itirazların 3 Haziran Perşembe gününe kadar yapılabileceğini açıkladı.
İtirazda bulunmak isteyen adaylar Öğrenci Otomasyonundan itirazlarını gerçekleştirebilecek. 3 Haziran'dan sonra yapılan itirazlar işleme alınmayacak.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Anadolu Üniversitesi pandemi nedeniyle sınavları çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor. AÖF bahar dönemi final sınavlarında adaylara sınavlarda 30 soru yöneltilirken sınav süresi 40 dakika olarak belirlendi.
Öğrenciler sınavlara esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet ve veya öğrenci şifresiyle giriş yapıyor. Sınavlarda adaylara sorulacak sorular tek tek ekrana yansıtılırken işaretleme yapılmadan geçilen sorular cevaplanmadı olarak kabul ediliyor.