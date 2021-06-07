AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların 14 Haziran itibariyle açıklanabileceği tahmin ediliyor.

İTİRAZLAR İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Anadolu Üniversitesi, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bahar dönemi dönem sonu sınavı ve sorularına itirazların 3 Haziran Perşembe gününe kadar yapılabileceğini açıkladı.