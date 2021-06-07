127 yıldır tarihin tanığı Yeni Asır

3 asırdır yayın hayatını sürdüren belki de dünyanın tek gazetesi Yeni Asır, Avrupa'ya açılan ilk pencere olarak tarihi özelliği ve güzelliğini koruyor. 19 Ağustos 1895'te Selanik'te Abdurrahman Arif Bey tarafından ASIR adıyla kurulan ve 22 Temmuz 1908'de YENİ ASIR adını alan gazetemiz, 127 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük gazetesi unvanıyla yayın hayatını başarıyla sürdürüyor. YENİ ASIR, tam üç asra, 19-20-21. yüzyıllara tanıklık etmiş tek gazete.
19. Yüzyıl'da Selanik'te, Kosova ve Manastır'a da dağıtım yaparak en etkili gazete unvanını alan YENİ ASIR, Selanik'in Yunanların eline geçmesiyle yayın hayatına geçtiği kentte zor günler yaşamaya başladı. Çalışanlar adeta ateşten gömlek giydi. Yunanlar gazeteyi kapatıp, sahibi Abdurrahman Arif'i hapsettiler ve YENİ ASIR 3 ay yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. Yunanlar bununla da yetinmedi, 1924 yılında bir geceyarısı gazeteyi ateşe verdi. Kundaklanan YENİ ASIR'ın çalışanları hapis ve ölüm tehlikesine göze alarak portatif bir matbaa makinesi buldular, bastıkları gazeteyi birer müvezzi (gazete dağıtıcısı) fedakarlığıyla koltuklarının altına alıp dolaşarak, Yunan'a yakalanma pahasına elden ele gazete dağıtıp yayın hayatını sürdürdüler.
GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI
Yunanların YENİ ASIR'ı sattırmamak için artırdığı baskı, artık Türkiye'ye kaçmaktan başka alternatif bırakmadı. Cumhuriyet'in ilan edilmesi de teşvik edici oldu. 1924 yılında Selanik'ten o kente çok benzeyen, Türkiye'nin gözbebeği İzmir'e göçtüler. Abdurrahman Arif Bey'in oğulları Şevket ve Behzat Bilgin kardeşler, İzmir'in Kemeraltı semtinde iki katlı bir bina kiralayarak yayın hayatını anavatanda devam ettirdiler. Daha sonra Gazi Bulvarı'nda bir binaya geçildi. Gazetenin nakil aracı sadece bir cipti, başka imkan yoktu, Üçüncü mekan, o devirdeki İzmir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki işhanının zemininde, Alman Kültür Merkezi'nin yanındaydı. Nihayet YENİ ASIR adını taşıyan şimdiki modern binaya geçildi.
HARF DEVRİMİNİ İLK UYGULADI
YENİ ASIR, Şevket Bilgin'in oğlu Dinç Bilgin'in yaratıcı ve cesur kişiliğiyle en parlak devirlerini yaşadı. 1928'de harf devrimini Türkiye'de ilk uygulayan gazete olarak Atatürk'ten takdirname alan YENİ ASIR, Dinç Bilgin sayesinde ilklerin yayın organı oldu. 1967 yılında Türkiye'de ilk ofset baskı tekniğini uygulayan YENİ ASIR, 1977'de Avrupada bilgisayar kullanan ilk gazete unvanını aldı. YENİ ASIR'daki gazetecilik deneyimi ve tecrübesi, Babı-Ali'ye de taşarak SABAH, TAKVİM, FOTOMAÇ gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yarattı. Ege Bölgesi'nde 7 ilde yayın yapan gazete, bir ara 210 bin tiraja ulaşarak dünya yerel gazeteler rekorunu kırdı. YENİ ASIR, 1998 yılının Aralık ayından itibaren dijital yayınlara geçti. Bab-ı Ali'deki gazeteler dijital yayınlara karşı çıktılar, direndiler ama sonradan YENİ ASIR elemanlarını yüksek ücretlere transfer ederek dijital sistemde gazete çıkarmak zorunda kaldılar. YENİ ASIR 127 yıldır basın meşalesini gurur ve azimle taşıyor. Şimdi Ege'den Türkiye'ye taşındı, tüm halkımız YENİ ASIR'ın örnek yayıncılığını izleme zevkine kavuştu. Nice 127 yıllara.