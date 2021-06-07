127 yıldır tarihin tanığı Yeni Asır

19. Yüzyıl'da Selanik'te, Kosova ve Manastır'a da dağıtım yaparak en etkili gazete unvanını alan YENİ ASIR, Selanik'in Yunanların eline geçmesiyle yayın hayatına geçtiği kentte zor günler yaşamaya başladı. Çalışanlar adeta ateşten gömlek giydi. Yunanlar gazeteyi kapatıp, sahibi Abdurrahman Arif'i hapsettiler ve YENİ ASIR 3 ay yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. Yunanlar bununla da yetinmedi, 1924 yılında bir geceyarısı gazeteyi ateşe verdi. Kundaklanan YENİ ASIR'ın çalışanları hapis ve ölüm tehlikesine göze alarak portatif bir matbaa makinesi buldular, bastıkları gazeteyi birer müvezzi (gazete dağıtıcısı) fedakarlığıyla koltuklarının altına alıp dolaşarak, Yunan'a yakalanma pahasına elden ele gazete dağıtıp yayın hayatını sürdürdüler.

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Yunanların YENİ ASIR'ı sattırmamak için artırdığı baskı, artık Türkiye'ye kaçmaktan başka alternatif bırakmadı. Cumhuriyet'in ilan edilmesi de teşvik edici oldu. 1924 yılında Selanik'ten o kente çok benzeyen, Türkiye'nin gözbebeği İzmir'e göçtüler. Abdurrahman Arif Bey'in oğulları Şevket ve Behzat Bilgin kardeşler, İzmir'in Kemeraltı semtinde iki katlı bir bina kiralayarak yayın hayatını anavatanda devam ettirdiler. Daha sonra Gazi Bulvarı'nda bir binaya geçildi. Gazetenin nakil aracı sadece bir cipti, başka imkan yoktu, Üçüncü mekan, o devirdeki İzmir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki işhanının zemininde, Alman Kültür Merkezi'nin yanındaydı. Nihayet YENİ ASIR adını taşıyan şimdiki modern binaya geçildi.