Normalleşme sürecinde son dakika gelişmesi: 21 Haziran'da güncellenecek

MUSİLAJI SADECE BELEDİYEYE BIRAKAMAYIZ

Toplantıda başta Marmara olmak üzere denizleri etkisi altına alan müsilaj konusu da gündeme geldi.

Erdoğan, bu konunun önemine işaret ederek, bunun sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelere bırakılacak bir konu olmadığına vurgu yaptı. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı ortak çalışma yürütecek. Veri tabanı oluşturulacak ve kirliliğin neden kaynaklandığı araştırılacak. Ardından bilimsel çalışma yapılacak.



Toplantıda İçişleri Bakanı Soylu Kadına yönelik Şiddetle Mücadeleye ilişkin bir sunum yaptı. Bazı çevrelerin tepisine neden İstanbul Sözleşmesi ile ilgili değerlendirme yapan Soylu, İstanbul Sözleşmesi öncesi ve sözleşmeden çıkıldıktan sonraki kadına şiddet rakamlarını paylaştı. Soylu sözleşmeden çıkılmasından bu yana kadına şiddette yüzde 30'luk düşüş yaşandığını belirtirken, "Sözleşmeden çekildik, kadına şiddetle mücadeleden çekilmedik" diye konuştu.