31 Mayıs Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası kademeli normalleşme süreci netletmiş oldu. En merak edilen konulardan biri şüphesiz kafe, restoran gibi mekanların açılıp açılmayacağı oldu. Peki, Kafe ve restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoranlarda oturmak serbest mi? İşte detaylar!
KAFELER AÇILDI MI? KAFELER RESTORANLAR ÇALIŞMA SAATLERİ
Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri, üniversitelerde eğitim başta olmak üzere birçok konu ile ilgili alınan kararları madde madde açıklayan Başkan Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile belli olacağını ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 'yeni kademeli normalleşme' dönemine dair detayların yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.
KAFELER HAFTA İÇİ KAÇA KADAR AÇIK? CUMARTESİ PAZAR KAFELER AÇIK MI?
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,