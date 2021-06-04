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    • 04.06.2021 12:34
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    Kafe ve restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? ? 2021 güncel çalışma saatleri...

    Sorusu gündemde sıklıkla merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası tarafından tüm valiliklere gönderilen genelge kapsamında yeni kademeli normalleşme döneminin detayları ve bu süreçte açılan mekanlar tek tek belirlenmiş oldu. Vatandaşlar tarafından en merak edilen konulardan biri kafe ve restoranların akıbeti oldu. Peki, ? , kaça kadar açık? İşte !

    takvim.com.tr
    Cumartesi pazar kafeler açık mı?

    31 Mayıs Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası kademeli normalleşme süreci netletmiş oldu. En merak edilen konulardan biri şüphesiz kafe, restoran gibi mekanların açılıp açılmayacağı oldu. Peki, Kafe ve restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoranlarda oturmak serbest mi? İşte detaylar!

    KAFELER AÇILDI MI? KAFELER RESTORANLAR ÇALIŞMA SAATLERİ

    Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri, üniversitelerde eğitim başta olmak üzere birçok konu ile ilgili alınan kararları madde madde açıklayan Başkan Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile belli olacağını ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 'yeni kademeli normalleşme' dönemine dair detayların yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

    KAFELER HAFTA İÇİ KAÇA KADAR AÇIK? CUMARTESİ PAZAR KAFELER AÇIK MI?

    Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    - Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

    - Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

        PAZAR GÜNÜ KAFELER AÇIK MI?

        - Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

        14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

        - Sinema salonları,

        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

        - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        - Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

        - Lunaparklar ve tematik parkları,

        Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

        - Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

        Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

        ** Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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