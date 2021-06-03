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Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Bizim açımızdan PKK'sı, YPG'sı DEAŞ'ı hepsi aynıdır. Bunlara karşı bir ilk konulmalıdır. Operasyonlar kapsamında 8 bin 500'e yakın teröristlere yakın sığınaklar yok edilmiştir. Birçok terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir.

"KARA PROPAGANDALARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Bir yandan terör ile mücadele ederken bir yandan da kara progpagandalarla mücadele ediyoruz. Eren operasyonunda da terör örgütüne ağır zahiyatlar veriliyor. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi de biz veriyoruz.

"MÜZİSYEN ARKADAŞLARIMIZIN SESİNİ DUYDUĞUMUZU BİLMENİZİ İSTERİM"

Yeniden normalleşme yaşıyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sektörler olumsuz etkileniyor. Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Müzik susmasın sloganı etrafında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu konuda Kültür ve Turizim Bakanımızın ve partimizin konuyu takip ettiğini bir kere daha ifade etmek isterim."