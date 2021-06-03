Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kimler kesmekle yükümlüdür? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimini yayınladı ve Haziran ayının yaşandığı şu günlerde dini bayramımız olan Kurban Bayramı milyonlarca Müslüman alemi tarafından merak edilerek araştırılır oldu. İşte tüm bilgiler…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021