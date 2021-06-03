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    • 03.06.2021 10:38
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    Bursa'da işçilerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

    Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçilerin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa'da feci kaza!

    Kaza, sabah 08.30 sıralarında, İnegöl ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi.

    Feryat Sağlam (36) yönetimindeki 06 VND 03 plakalı otomobil ile işçileri taşıyan Hasan Yeşiller'in (48) kullandığı 16 S 6037 plakalı minibüs çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşil alana savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Feryat Sağlam ile yanındaki oğlu Arda Sağlam (14) ve servis sürücüsü Hasan Yeşiller ile işçiler Umut Çavdır (26), Özkan Atınbay (31), Zaki Olabi (57) ve Barak Alhamed (20) yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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