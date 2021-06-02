Son dakika haberi... Yüz yüze eğitim ile ilgili yeni bir detay var mı? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Okullarda telafi eğitimi nasıl olacak? Karneler nasıl verilecek? Öğrencilerin eksik eğitimleri nasıl tamamlanacak? Aileler neler yapmalı? CNN Türk canlı yayınında konuşan Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenleri yanıtladı.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
MÜJDEYİ AÇIKLADI
Eğitim çalışanlarının tamamı 7 Haziran'dan itibaren hepsinin aşılanma randevusu açılacak. Şu ana kadar 813 bin meslektaşımız bu işlemi başlatmıştı.
Bu bir hayat sahnesi ve çocuklar hafta sonları veya sokağa çıkma saatlerinde okulunu binasına bakıyorlar. Bunun binlerce örneğini gördüm. Biz bırakın ders yapmayı sürekli teneffüs yapsa bile faydası var.
Çocuklar o kadar çok hikaye anlatıyorlar ki, bu mutluluk onlar için hayatın provasını yapmak gibi bir şey. Toplamda her öğrencimiz 2 gün gidiyor. Önümüzde 4 hafta var. Bazı okullarımızda öğretmenlerimiz ihtiyaçların farkında ve gerekirse belli grupları onları davet edip bu 2 günün dışında da çalışma yapabilirler.
Biz genel bir çerçeve çiziyoruz ve ihtiyaçlara göre ortam oluşturuyoruz. 2 gün değişken oluyor. Her sınıftı ikiye bölmek gibi genel bir eğilim var. Bazı okullar kendi koşullarına göre bunu değiştirebiliyorlar. Yılık temizlik bütçemizin 10 katını verdik ve çok şanslıyız ki meslek liselerimiz üretiyor bunları. TSE'in bir takım koşulları var ve onlara uymak koşuluyla 'temiz okul' belgesi oluşturuldu.
"ÇOCUKLARIN EN AZ YÜZDE 80'İ OKULA GELİYOR"