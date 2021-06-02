Haziran ayı kademeli normalleşmede şehirlerarası seyahat yasağı var mı 2021? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" konulu genelge gönderdi ve detaylar hemen vatandaşlar tarafından merakla araştırılır oldu. Peki seyahat yasağı kalktı mı? İşte ayrıntılar…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.
SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?
e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.