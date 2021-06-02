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    • 02.06.2021 10:44
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    Şehirlerarası seyahat yasağı var mı, kalktı mı? Pazar günü seyahat yasağı var mı? ...

    Gündemde çoğu kişi '?' Sorusunu araştırmaya başladı. tarafından yayınlanan ' Haziran ayı kademeli normalleşme' genelgesi sonrası şehirlerarası seyahat yasağının akıbeti merak edilir oldu. 1 Haziran sonrası uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin detayları tek tek belirlendi. Peki, ? ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Şehirlerarası seyahat yasağ kalktı mı? Pazar günü...

    Haziran ayı kademeli normalleşmede şehirlerarası seyahat yasağı var mı 2021? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" konulu genelge gönderdi ve detaylar hemen vatandaşlar tarafından merakla araştırılır oldu. Peki seyahat yasağı kalktı mı? İşte ayrıntılar…

    ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

    Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

    SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

    e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

        SEYAHAT YASAĞININ İSTİSNALARI

        - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
        - Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir.



        - Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.
        Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.
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