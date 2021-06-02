İsviçre basınından Türk SİHA'larının başarısına övgü!

BÖLGEDE ETKİN GÜÇ

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ekibinin başarılarına da haberde yer verildi. Haberde, Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarılarına atıf yapıldı.

"Batılı ülkeler, Türklerin neredeyse bir ambargo altında ve dışarıdan yardım almadan kendi insansız hava aracı programını nasıl kurmayı başardıklarını heyecanla izliyor" sözlerine yer verildi.

Kuzey Afrika ve Arap ülkeleri dahil olmak üzere pek çok devletin, "Türk mucizesi silahları istediğine" dikkat çekildi.