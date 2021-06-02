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    • 02.06.2021 22:57
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    merkezli 17 ildeki FETÖ'ye operasyon! 6 tutuklama

    'da ülkeyi işgale kalkışan 'ne yönelik operasyonlar sürüyor. merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

    FETÖ'cüler tutuklandı

    'da ülkeyi işgale kalkışan 'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    15'i ile ilişiği kesilmiş, 7'si muvazzaf askeri personel ve 4'ü askeri mahrem imam olan 26 şüpheliden 24'ü, Balıkesir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

    Yurt dışında olduğu için yakalanamayan 2 şüpheli ise arama kayıtlarına aldırıldı. Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    6 TUTUKLAMA
    Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 kişi de mahkemede serbest kaldı.

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