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    • 01.06.2021 07:17
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    SON DAKİKA: ’nda zehir tacirlerine şafak baskını: 30 adrese eş zamanlı operasyon

    Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'nda şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 30 adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Köpeği de çok miktarda uyuşturucu maddeyi buldu.

    İHA
    Zehir tacirlerine şafak baskını!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri Beyoğlu'nda eş zamanlı olarak 30 adres ve hakkında uyuşturucu ile bağlantısı olan 23 kişiye yönelik baskın yaptı.

    Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde arama yapıldı. Operasyonda ve aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Operasyonun gözdesi olan Hassas Burunlu Narkotik Köpeği Ceviz'de baskın yapılan adresin birinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

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