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    Sefa Küçüker, yıllardır karanlıktaydı:  'nde yeniden görmeye başladı

    Sefa Küçüker, yıllardır karanlıktaydı. ’nde yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. “İnşallah kısmetim de açılır” diyerek evlenmek istediğini açıkladı.

    Mürüvvetini de görelim

    İstanbul'da yaşayan Sefa Küçüker (33), 4 yaşındayken havale geçirdi. Her iki gözünde de görme yetişini kaybetti. Çocukluğundan beri defalarca göz ameliyatı geçirdi. Ancak rahatsızlığı düzelmedi.

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Kliniği'nden Doç. Dr. ve Op. Dr. F. Onur Aydın sayesinde hayatı değişti. Burada gerçekleşen kornea nakliyle yeniden görmeye başlayan Küçüker şunları söyledi:

    "Yıllar sonra her şeyi tekrar görebilmek çok güzel çok farklı bir duygu. Bunu insan ancak yaşayabilir anlatarak ifade edemem. Ben mutluyum ama ailem benden daha çok mutlu oldu. Artık gözlerim açıldı. İnşallah kısmetim de açılır. Bir an önce yuva kurmak istiyorum.

    DİLAN KAYA

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    Haberler Güncel Sefa Küçüker, yıllardır karanlıktaydı:  Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yeniden görmeye başladı