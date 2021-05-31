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    • 31.05.2021 08:53
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    ? Kafeler, düğün salonları, halı sahalar ne zaman açılacak? 'da nereler açık?

    Mayıs ayının son gününde normalleşme kararları merak konusu olmaya başladı. Hangi mekanların açılacağı gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş normalleşme için alınacak kararları merak ederken Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni kararlar merakla bekleniyor. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

    Normalleşme ne zaman başlıyor?

    Normalleşme döneminde hangi mekanların açılacağı ve aşılama takvimi merake ediliyor. Bu kapsamda Mayıs ayının son gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlara çevrildi. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve hangi kararların alınacağını dört gözle bekliyor. Kafe, restoran, halı saha ve düğün salonlarının açılıp açılmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? Kafeler, düğün salonları, halı sahalar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da nereler açık? İşte detaylar...

    KABİNEDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni kararların ele alınması bekleniyor.

    İşte alınması beklenen diğer kararlar;

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

    BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI VE HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE

    Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.

    PAZAR KISITLAMA DEVAM EDERSE SAAT 23.00'A ÇEKİLEBİLİR

    Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.

    TEMMUZ'DA VAKA SAYILARI DAHA DA RAHATLAYACAK

    Koronada üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak.

        OKULLARDA YAZIN TELAFİ

        Toplantıda uzaktan eğitime devam eden okullarda yaz aylarında nasıl bir yol izleneceği konusunda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk brifing verecek. Buna göre okulların tatil edilmesi, bu sürede telafi eğitimlerinin başlatılması ve ders zilinin ağustos ayında çalması gibi seçenekler konuşulacak. Bu kapsamda başlatılacak telafi eğitiminin detayları da kabinede konuşulacak başlıklar arasında yer alacak.

        SALGIN KONTROL ALTINDA

        Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.

        KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI

        Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.

        GÜNDE 1 MİLYON, AYDA 30 MİLYON

        Sağlık Bakanlığı günde en az 1 milyon doz aşının yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Bin 500 devlet ve özel hastanenin yanısıra aile sağlık merkezleri de devreye sokulacak. Hedef ise "Bir günde 1 milyon bir ayda 30 milyon" olacak. BioNTech aşısının saklama koşullarındaki olumlu gelişmeler bunu mümkün kılacak.

        BAĞIŞIKLIK BÖYLE SAĞLANACAK

        Şu ana kadar 28 milyon doz (11 milyon kişi iki doz oldu) aşı yapıldı. Bu da nüfusun yüzde 14, yetişkin nüfusun ise yüzde 20'lik bölümünün aşılandığı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, nüfusun 5 milyon 200 bine yakını hastalığı geçirmiş durumda. Bu da dikkate alınırsa nüfusun 18 milyona yakın bölümü bağışıklık kazanmış görünüyor. Haziran'da gelecek 30 milyon doz BioNTech aşısının hepsi yapılacak. Böylece hastalanan ve aşılanan sayısı 50 milyonu bulacak. Aşılama temmuz ve ağustos aylarında da sürecek ve toplumsal bağışıklık kazanılacak.

            YAZ ORTASINDA RAHATLAMA

            BioNTech'in birinci dozunun vurulmasından iki hafta sonra bile yüzde 70-80'lik bir koruma oluştuğu için 30 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56'ya ulaşacak.

            İsrail ve İngiltere örnekleri dikkate alındığında Türkiye'de de bu kapsamda yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ise ferahlama olacak.
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            Haberler Güncel Normalleşme ne zaman başlıyor? Kafeler, düğün salonları, halı sahalar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da nereler açık?