Normalleşme döneminde hangi mekanların açılacağı ve aşılama takvimi merake ediliyor. Bu kapsamda Mayıs ayının son gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlara çevrildi. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve hangi kararların alınacağını dört gözle bekliyor. Kafe, restoran, halı saha ve düğün salonlarının açılıp açılmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? Kafeler, düğün salonları, halı sahalar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da nereler açık? İşte detaylar...

KABİNEDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni kararların ele alınması bekleniyor.

İşte alınması beklenen diğer kararlar;