



"YIKILMIŞ İMPARATORLUĞUN FETHİ"

Öyle ki Özkan, şanlı fetih için bir ancak Bizanslıya yakışır ifadeler kullanarak skandal bir paylaşıma imza atmış ve "Yıkılmış bir imparatorluğun Fethi'nin kutlanması sizin nazarınızda ne kadar doğru" demişti.

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