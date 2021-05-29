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    • 29.05.2021 15:07
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    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü mesajı

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan ’ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi' mesajı

    Başkan , İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

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