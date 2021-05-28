Hazırlanan iddianamede, suç tarihi olan 4 Kasım 2019 günü itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği kaydedildi.