Genç yaşta, merkezi Gazne olan Gur bölgesinin yönetimine getirildi. Babasının yanında seferlere katıldı. 1216'da Moğollarla yaptığı savaşta Cengiz Han'ın oğlu Cuci'yi bozguna uğrattı. Babası Alaeddin Muhammed, annesi Terken (Türkan) Hatun'un etkisiyle önce başka bir cariyeden olan Uzlag Şah'ı veliaht gösterdiyse de, Moğol akınlarının başlamasından sonra Celaleddin'in kendi yerine geçmesini vasiyet etti. Bunun üzerine kardeşleri ve bazı emirler Celaleddin'e karşı harekete geçti. Horasan'a giden Celaleddin, oradan Gazne'ye geçerek büyük bir ordu kurdu ve Parvan yakınlarında Moğol güçlerini bozguna uğrattı. Ama komutanları ganimet kavgasına düşünce ordusu dağıldı ve kendisini izleyen yeni Moğol ordusuna İndus kıyısında yenildi.

Bir başka yenilgi ise onu hükümdar yaptı. Celaleddin, babasının Cengiz Han'a yenilerek Aralık 1220'de Hazar Denizi'nde bir adada ölmesi üzerine hükümdar oldu. Hazar Denizi'nin doğusundaki Mangışlak Yarımadası'na geçerek Harzemşahların başkenti olan Urgenç kentine gitti. Dağılan devleti yeniden toparlamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 1221'de Cengiz Han'ın oğulları Çağatay Han ile Ögeday Han komutasında büyük bir Moğol ordusu Urgenç'i kuşattılar ve kenti ele geçirdikten sonra yakıp yıktılar. Celaleddin Harzemşah, Moğol yenilgisinden sonra (1221) Hindistan'a sığındı ve üç yıl orada kaldı.