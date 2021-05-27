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    • 27.05.2021 08:39
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    ! İstanbul'da 'a darbe! Gözaltılar var

    haberine göre İstanbul’da, terör örgütü ’a yönelik eş zamanlı düzenlenen larda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın yapılan adreslerde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul'da DEAŞ'a darbe! Gözaltılar var

    İstanbul'da terör örgütü 'a yönelik da, 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Sinsi operasyonları akamete uğratacağız
    Haberler Güncel SON DAKİKA! İstanbul'da DEAŞ'a darbe! Gözaltılar var