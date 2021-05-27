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    • 27.05.2021 21:03
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    Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 'Cumhuriyet Günü' kutlaması!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i dolayısıyla kutladı. Erdoğan mesajında, "Mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkilerimizi 'bir millet, iki devlet' ruhu ile daha da pekiştirmek istikametindeki karşılıklı irademizden büyük memnuniyet duyuyorum. Kardeşliğimizin ve iş birliğimizin bölgemizde barışın, istikrarın ve refahın en büyük garantisi olduğuna kararlılıkla inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

    AA
    Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i dolayısıyla kutladı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.

    Türk halkı ve şahsı adına Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini ileten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Kardeş Azerbaycan, bu yıl Cumhuriyet Günü'nü Vatan Savaşı'ndaki haklı zaferinin gururuyla taçlandırdı. Türkiye de 'kederini kendi kederi' olarak gördüğü Azerbaycan'ın bu mutluluğunu paylaşıyor.

    Mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkilerimizi 'bir millet, iki devlet' ruhu ile daha da pekiştirmek istikametindeki karşılıklı irademizden büyük memnuniyet duyuyorum. Kardeşliğimizin ve iş birliğimizin bölgemizde barışın, istikrarın ve refahın en büyük garantisi olduğuna kararlılıkla inanıyorum.

    Bu vesileyle zatıalinize sağlık ve mutluluklar diliyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına parlak bir gelecek ve kalıcı bir refah için bir kez daha en iyi dileklerimi ifade ediyorum."

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