

Silah sesleri üzerine polis merkezine saldırı olduğunu düşünen polisler çelik yeleklerini giyerek dışarı çıktı. Polis telsizinden de 'karakola saldırı' anonsu geçilince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karakol çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde F.Ö., ve K.K.'yı gözaltına aldı. Olayın alacak- verecek meselesinden kaynaklandığını öğrenen ekipler, bölgede boş kovan araması yaptı. Palet deposunda yapılan aramada K.K.'nın kullandığı silah yerde bulunurken, F.Ö'nün olay sırasında kullandığı pompalı silahta ele geçirildi. Palet deposunda çalışan yabancı uyruklu bir kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı.