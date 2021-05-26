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    • 26.05.2021 09:30
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    alma ekranı: Aşı kimlik kartı nedir, ne işe yarar? Aşı kartı nasıl alınır?

    nedir? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılıyor. Yurt dışı seyahatlerde kullanılan aşı kimlik kartı e- Nabız ve üzerinden alınmaya başlandı. Bilindiği üzere koronavirüs salgını aşının bulunmasıyla birlikte tüm dünyada yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başladı. Beraberinde ülkeler sınırlarını aşı olan kişilere açmaya başladı. Türkiye'de aşı kartı sadece iki doz aşı olan kişilere veriliyor. Peki ama , ne işe yarıyor? HES aşı kartı nasıl alınır? ? İşte konuyla alakalı tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Aşı kimlik kartı nedir, ne işe yarar? Aşı kartı nasıl alınır?

    HES E-Nabız aşı kartı alma ekranı ülkemizde erişime açıldı. Aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor. Aşı kartı aynı zamanda pasaport numarasında eklenilebiliyor. Peki 1. doz aşı sonrası aşı kartı alınır mı? HES E-Nabız aşı kartı nasıl alınır?

    HES AŞI KARTI NASIL ALINIR?

    HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından "Pasaportlarım"a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 aşı bilgilerim" kutucuğu seçin. Gelen ekrandan "Aşı kartlarımı" tıklayıp ardından ekranın en altına gelen "Aşı kartı oluştur" şeçeneğini tıklayın.

    Sonrasında aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilecek.

    Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

    AŞI KARTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    E-NABIZ AŞI KARTI NASIL ALINIR?

    E-Nabız'a giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.

        AŞI KARTI NEDİR?

        Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.

        Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.
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