



129 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Konuya ilişkin Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verilirken Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısının da 129 olduğu bildirildi.