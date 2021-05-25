Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
129 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Konuya ilişkin Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verilirken Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısının da 129 olduğu bildirildi.
İşte MSB'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama;
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.