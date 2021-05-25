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    • 25.05.2021 19:15
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    Son dakika: açıkladı! kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    129 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Konuya ilişkin Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verilirken Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısının da 129 olduğu bildirildi.



    İşte MSB'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama;

    Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



        Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu.

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