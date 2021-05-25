Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.
COVID-19 aşısı geliştirme süreçlerinde yer alan tüm paydaşlarla uygulanan sıkı koordinasyon ve güçlü izleme-takip sistemiyle çalışmaların hızlandığının altı çizilen toplantıda, Türkiye'de yerli aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberlerin gelmeye devam ettiği kaydedildi.
Son iki ayda, iki yeni aşının daha klinik aşamaya geçmesiyle toplam sayının 4'e yükseldiği vurgulanırken, aşıların acil kullanım onayı almasıyla seri üretimde herhangi bir aksama yaşanmamasına yönelik tedbirler masaya yatırıldı.
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen inaktif aşının Faz 2 sonuçlarına ilişkin olumlu gelişmelerin ifade edildiği toplantıda, Faz 3 uygulamasına geçiş için hazırlıklarda sona yaklaşıldığı aktarıldı.