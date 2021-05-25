Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli personel Fatma Yüksel'in sosyal medya üzerinden yayınlanan, iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemleri sebebiyle iş akdine son verildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, "Personelin alınan savunması ve yapılan araştırmanın ardından personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi.
Bu üzücü olayın personelin içinde bulunduğu psikolojik durumu istismar ederek organize edildiği anlaşılmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kasten aşağılayan bu organize plana karışanlar hakkında ilgili adli mercilerden bilgi alınarak hukuki süreç başlatılmıştır.