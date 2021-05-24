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    • 24.05.2021 16:46
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    | Meteoroloji’den son dakika sıcak hava uyarısı! Mor bölgelerde yaşayanlar dikkat!

    Mayıs ayının son günlerine geldiğimiz halde hava sıcaklarının mevsim normallerinin altında olması yağışları beraberine getirmişti. Vatandaşlar ? Sorusunun yanıtını ararken Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi. Sıcaklıkların bu hafta ciddi derecede yükseleceğini açıklayan Meteoroloji konuyla ilgili bir harita yayınladı. Haritadaki mor alanlara dikkat çekerken bu illerde yaşayanların Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ile kavrulacağını belirtti.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ''Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' denildi.

    EGE BÖLGESİ KAVRULACAK
    İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. İzmir'de genelde Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 25 derece civarındayken şu anda ortalamanın yaklaşık 10 derece üzerinde bir hava sıcaklığı var.

    İzmir'de yarın bu sıcaklığın 36 dereceye çıkması öngörülüyor. Sıcaklık haritasında mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor. Bunun en büyük nedeni de Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası...

        Cuma gününe kadar bu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

        İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 27 DERECEYE YÜKSELECEK
        CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki günler hakkında son verileri paylaştı. Şen, 'Önümüzdeki haftaya baktığımız zaman yarından itibaren batıda yağış kesiliyor. Sıcaklıklar günbegün 1-2 derece yükseliyor. Önümüzdeki cuma gününe kadar sıcaklık İstanbul'da 25-27 derece civarında' dedi.

        DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE BUGÜN SAĞANAK BEKLENİYOR
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

            Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

            Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

            Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika sıcak hava uyarısı! Mor bölgelerde yaşayanlar dikkat!