Türk edebiyatında sembolizmin öncüsü kabul edilen şair, yazar ve gazeteci Cenap Şahabettin'in 1934 yılında hayata veda ettiği İstanbul Bakırköy'deki evi, kaderine terk edildi. Çatısında hasar oluşan, içi çöple dolan evin bahçesi ise, otopark olarak kullanılmaya başlandı. Yüksek Mimar Seda Bilgili, "Bu yapının bahçesi zamanında oldukça ağaçlıktı. Artık ağaçlar yok ve bahçe otopark olarak kullanılıyor. Tarihi eser parsellerinin otopark olarak kullanılması 660 sayılı ilke kararına da aykırı" dedi.

ÇOBAN HUMMERI

Hakkari Yüksekova'da yaşayan ve çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, sanayiden satın aldığı hurda malzemelerden 1,5 sene üzerinde çalışarak otomobil yaptı. Yaptığı 'Hummer' tarzı aracı deneme amaçlı trafiğe çıkartan çoban, aracın ileri ve geri yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ifade etti. 150 kilometre hıza kadar ulaşan ve 'Bayrak-1' ismini verdiği aracın üzerinde Atatürk resmi ve imzası da kullandı. Karahan, "Bu seviyeye getirene kadar 40 bin TL param gitti. İmkânlarım olsa neler yaparım neler." diye konuştu.

ACI REÇETE

Bursa'da ilçe kaymakamlığı ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, bir eczane hakkında reçetesiz antibiyotik sattığı gerekçeyle üç ayrı tutanak tutarak, üç kez 521'er TL ceza kesti. Eczacının idari para cezasına yaptığı itiraz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

KOMEDYA!

İngiltere, BBC'nin röportaj skandalıyla sarsıldı. Muhabir Martin Bashir'in sahte belgeler kullanarak Prenses Diana'yı röportaja ikna ettiği ortaya çıktı! Tepkilerin odağındaki Martin Bashir dün ilk kez açıklama yaptı. Kendini aklamaya çalıştı! "Diana'ya zarar vermek istemedim. Trajediyi omuzlarıma yüklemek mantıksız. Tek başıma sorumlu değilim" açıklaması yaptı. Prens William ve Prens Harry, o röportajın annelerinin ölümüne yol açtığını söyleyerek BBC'yi kınadı.

FAİLİ MEÇHUL DAVASI SİL BAŞTAN

Susurluk JİTEM davasında önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 19 sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Söz konusu karar 5 Nisan'da oy birliği ile alındı. Duruşmaların yeniden başlayacağı açıklandı. 19 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2013 yılında başlayan dava 2019 yılında sonuçlandırılmıştı. Kararın tebliğ edildiği aileler, delillerin yeniden toplanması için başvuru yapacaklarını açıkladı.