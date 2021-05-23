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    SON DAKİKA: Şafak vakti peş peşe terör operasyonları: Aralarında 'liler de var

    Son dakika haberi! merkezli üç ilde terör operasyonu. Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla Adana, ve 'de dev operasyon başlatıldı. Aralarında ve 'nin mevcut ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    4 ilde peş peşe terör operasyonları!

    Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

    Bu kapsamda KCK'nın siyasi alan yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, kırsal alana örgüt elemanı aktarımı yaptıkları, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak araç kundaklama, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı atma suçlarını işledikleri ileri sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP ve DBP'nin (Demokratik Bölgeler Partisi) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Adana, Şırnak ve Tunceli'de özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, adreslerde arama yaptı.

        Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        DİYARBAKIR'DA OPERASYON
        Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın 'şehir yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturmada, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli, gözaltına alındı.

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