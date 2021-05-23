Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

Akar, savunma sanayisinde her türlü hafif silah, top, helikopter, gemi, İHA, SİHA, elektronik malzeme ihraç eder seviyeye gelindiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, teşvikiyle bu noktaya gelen savunma sanayisinde bundan sonra çok daha önemli işler ve çetin bir yol olduğunun farkındayız. Çalışarak bu güçlüklerin üstesinden geleceğimizden eminiz ve buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesini büyük fedakarlık ve kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Mehmetçik, şanlı tarihine yaraşır şekilde büyük başarılar sağlamaktadır, ülkesine ve milletine olan borcunu ödemekte, yerine getirmektedir." dedi.