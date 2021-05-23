Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın provokasyonlarına devam ettiğini belirterek, "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle bu yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum." dedi.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nde incelemelerde bulundu.
Tersane yetkililerinden çalışmalara ilişkin brifing alan Akar ve TSK komuta kademesi, TCG Anadolu inşasında görevli personelle bir araya geldi.
"Büyük işler yaptığınıza burada bir kere daha tanık olduk." ifadesiyle çalışanları tebrik eden Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayisinde atılan önemli adımlara dikkati çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu konuda önemli mesafeler kat edildiğini vurgulayan Akar, gelecek dönemde savunma sanayi alanında ülkenin birliği, beraberliği ve güvenliği için gereken adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.
Yerli ve milli savunma sanayinin çok ciddi sistemleri, alt sistemleri üretir hale geldiğini aktaran Akar, "Bu, ülkemiz için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çok daha ileri düzeylere gidecek." diye konuştu.