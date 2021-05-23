Olay, 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde kent merkezi Karatepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Şevket Türksoy, alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı.
İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Şevket Türksoy, Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Türksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MÜDAHALE ETMEDİLER
Öte yandan şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.