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    • 23.05.2021 14:47
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    İnsanlık ölmüş dedirten olay: nda eski sevgilisini darp edip boğazına bıçak dayadı! Kimse yardım etmedi!

    İnsanlık ölmüş dedirten olay! ’ta, marketinde alışveriş yapan ., eski sevgilisi tarafından tekme tokat dövülüp, boğazına bıçak dayandı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Gözaltına alınan Şevket Türksoy tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    İHA
    Eski sevgilisini darp edip boğazına bıçak dayadı!

    Olay, 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde kent merkezi Karatepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Şevket Türksoy, alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı.

    İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Şevket Türksoy, Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı.

    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Türksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    MÜDAHALE ETMEDİLER

    Öte yandan şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, Şevket Türksoy'un darbederek yere düşürdüğü Aysel D.'ye tekme tokat saldırdığı, belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayadığı anlar yer aldı.

        Aysel D'nin yaklaşık 2 dakika boyunca Şevket Türksoy'ın şiddetine maruz kaldığı, market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük tepki topladı.
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        Haberler Güncel İnsanlık ölmüş dedirten olay: Akaryakıt istasyonunda eski sevgilisini darp edip boğazına bıçak dayadı! Kimse yardım etmedi!