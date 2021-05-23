Olay, 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde kent merkezi Karatepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Şevket Türksoy, alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.