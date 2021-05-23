İnisiyatif nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre inisiyatif mi yoksa insiyatif olarak mı yazılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Basılı ya da dijital mecralarda kullanılacak kelimelerin hem anlamını hem de yazılışını doğru şekilde bilmek olası bilgi kirliliğinin de önüne geçiyor. Peki zaman zaman rastladığımız İnisiyatif kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı nedir? İşte yanıtı…
TDK'YA GÖRE İNİSİYATİF NASIL YAZILIR?
İnsiyatif: Yanlış
İnisiyatif: Doğru
İnisiyatif Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Öncelik, üstünlük kurma.
2. Sorumluluk alma ve karar verme yetkisi.
3. Gerekli durumlarda tek başına karar alabilen kişi özelliği.