İnisiyatif nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre inisiyatif mi yoksa insiyatif olarak mı yazılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Basılı ya da dijital mecralarda kullanılacak kelimelerin hem anlamını hem de yazılışını doğru şekilde bilmek olası bilgi kirliliğinin de önüne geçiyor. Peki zaman zaman rastladığımız İnisiyatif kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı nedir? İşte yanıtı…