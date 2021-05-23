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    • 23.05.2021 19:22
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    Günlük hayatta çok fazla kullanılan ? Türkçe’de bazı kelimelerin nasıl yazıldığı merak konusu oluyor ve TDK sitesi de bu amaçla sıklıkla ziyaret ediliyor. Türk Dil Kurumu TDK’ya göre kelimelerin doğru yazılışına bakılarak basılı ya da dijital yayınlarda kullanılıyor. Peki ? Hata yapmamak adına İnisiyatif sözcüğünün doğru yazılışını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İnisiyatif nasıl yazılır?

    İnisiyatif nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre inisiyatif mi yoksa insiyatif olarak mı yazılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Basılı ya da dijital mecralarda kullanılacak kelimelerin hem anlamını hem de yazılışını doğru şekilde bilmek olası bilgi kirliliğinin de önüne geçiyor. Peki zaman zaman rastladığımız İnisiyatif kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı nedir? İşte yanıtı…

    TDK'YA GÖRE İNİSİYATİF NASIL YAZILIR?

    İnsiyatif: Yanlış
    İnisiyatif: Doğru

    İnisiyatif Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    1. Öncelik, üstünlük kurma.
    2. Sorumluluk alma ve karar verme yetkisi.
    3. Gerekli durumlarda tek başına karar alabilen kişi özelliği.

        İnisiyatif almak: Elinde bulunan karar verme yetkisini harekete geçirmek, kullanmak. (İnisiyatif almak aynı zamanda inisiyatifi ele geçirmek olarak da kullanılabilmektedir.

        İnisiyatif kullanmak: Gerekli olan bir kararı öncelik ile almak.
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        Karar Gazetesi'nden yalan haber!
        Haberler Güncel İnisiyatif nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ya göre inisiyatif mi yoksa insiyatif olarak mı yazılır?