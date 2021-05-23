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    Down sendromlu ile ’nun aşkı, Covid’i aştı!

    , down sendromlu (23) ile 'yu (36) birbirlerine duydukları aşkla tanıdı. 'de yaşayan iki genç, pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süre birbirlerine uzak kaldı. , geçtiğimiz günlerde Down sendromlulara aşı hakkı tanıdı. Dün, aşılarının ilk dozunu olan ikili 15 ayın sonunda hasretle sarıldı.

    Down sendromlu Ece Güngör ile Serdal Rodoplu’nun aşkı, COVİD’i aştı!

    Türkiye, down sendromlu Ece Güngör (23) ile Serdal Rodoplu'yu (36) birbirlerine duydukları aşkla tanıdı. 'de yaşayan iki genç, pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süre birbirlerine uzak kaldı. , geçtiğimiz günlerde Down sendromlulara aşı hakkı tanıdı.

    Dün, aşılarının ilk dozunu olan ikili 15 ayın sonunda hasretle sarıldı. Serdal, iğneden korkan Ece'ye elini tutarak destek olmaya çalıştı. Serdal'ın annesi , "Ece'nin iğne korkusundan çekiniyorduk ama aşk ön plana çıktı" ifadesini kullandı. İkili, önümüzdeki günlerde yemeğe gidecek...

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    Covid-19,     en sevdiklerimizin hayatını tehdit etti. Yürekleri yakan haber, dün Aydın Çine'den geldi. Kazım Güler (80) ile kızı Fatma Akçay (43) nisan ayında COVİD- 19'a yakalandıklarını öğrendi. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alının , 12 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Aynı hastalıkla mücadele eden kızı Fatma da dün hastalığa yenildi.

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    Haberler Güncel Down sendromlu Ece Güngör ile Serdal Rodoplu’nun aşkı, Covid’i aştı!