CHP'li belediyeler borç batağından çıkmak için satışa başladı

Belediyenin resmi internet sitesinde Sığacık mahallesinde biri 340, diğeri de 472 metrekare büyüklüğündeki iki arsanın 27 Mayıs Perşembe günü belediye encümeni aracılığı ile satılacağı ifade edildi. Bu arsaların da 1.5 milyon lira değerinde olduğu belirtiliyor.

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