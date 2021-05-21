Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tam statik teste tabi tuttuğu GÖKBEY helikopteri ile Türkiye'de bir ilke imza atacak.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren şirket, özgün ürünlerin uçuş faaliyetlerini icra etmeden önce kritik parçaları test etmesini sağlayan "tam boy statik test"i (Full scale static-FSST) gerçekleştirilecek.
Şirket, tam statik teste tabi tuttuğu GÖKBEY helikopteri ile hacimsel olarak bakıldığında şirket tarihinin en büyük testini gerçekleştirmenin yanı sıra Türkiye için de bir ilke imza atacak.