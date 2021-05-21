Gelen son dakika haberine göre AFAD, Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ, Adıyaman ve Bingöl illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
AFAD'DAN GELEN BİLGİLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 19.06'da meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN GELEN BİLGİLER
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğiniyse 5 kilometre olarak duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.