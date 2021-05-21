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    : Başkan Erdoğan'dan 'ne video mesaj

    haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik." açıklamasında bulundu.

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    haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ne video mesaj gönderdi.

    Başkan Erdoğan, "158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik." dedi.

    Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik." açıklamasında bulundu.

    Erdoğan, "Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

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