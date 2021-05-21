SON DAKİKA: 8 ilde mafyaya ağır darbe! 171 şüpheliden 136'sı yakalandı: Çok sayıda suç aleti ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu belirtildi.
Bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik olarak değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları ifade edilen açıklamada,