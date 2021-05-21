SON DAKİKA: 8 ilde mafyaya ağır darbe! 171 şüpheliden 136'sı yakalandı: Çok sayıda suç aleti ele geçirildi

Açıklamada, 8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucu Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere 171 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, şüphelilerin "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulundukları vurgulandı.