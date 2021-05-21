Osman Arıkan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Dr. Osman Arıkan ölüm sebebi nedir?

OSMAN ARIKAN KİMDİR?

1971 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini üstün derecelerle tamamlayarak 1988 yılında başlamış olduğu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönem birincisi iken, 1989 yılında girmiş olduğu Öğrenci Yerleştirme Sınavında "Sivas İl Birincisi" olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. 1994 yılında mecburi hizmetini Tokat Zile Devlet Hastanesi'nde tamamlayarak görevine Sivas 4. Bölge Sağlık Grup Başkanı olarak devam etti.

Görev sürecinde Sağlık Hizmetlerinin toplum tabanına yaygınlaştırılması ile ilgili yaptığı çalışmalar ile 1997 yılında "Sivas İlinde Yılın Hekimi" unvanı verildi. 1998 de başlamış olduğu İç Hastalıkları İhtisası 2002 yılında tamamlayarak İç Hastalıkları Uzmanı oldu.

İhtisas döneminde yaptığı bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslararası bir çok ödüller alan Arıkan'ın birçok kongrede poster ve sunumlar ile yapmış olduğu çalışmalar ile yurt içi ve yurt dışı yayınları bulunmaktadır. İhtisas döneminden itibaren özellikle ilgilenmiş olduğu Gastrointestinal Hastalıklar ve Metabolik Hastalıklar ve komponentleri üzerinde yoğun olarak çalışmaktadır.

2002 yılında itibaren Avicenna Ataşehir Hastanesinde Dahili Bölümler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Arıkan çeşitli kurumlar tarafından 2017 yılında "İstanbul'da Yılın Vizyon Hekimi" ve 2019 yılında "Türkiye'de Yılın Tıp Adamı" gibi çok değerli ödüllere layık görülmüş olup, bunun yanında yoğun mesleki ve sosyal yaşantısı ile ilgili olarak bir çok dernek ve kuruluşun üyelik, yöneticilik ve başkanlığını sürdürmektedir. Osman Arıkan evli ve 3 çocuk babasıdır.