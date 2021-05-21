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    • 21.05.2021 13:38
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    'de ateşkes sonrası 'den flaş açıklama: işlediği suçlardan ötürü hesap vermeli

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "’in lilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz" denildi. Açıklamada "İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve 'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'den flaş ateşkes açıklaması

    İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

    'in lilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.

    Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.

    'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır.

    Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.

    Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise nin sona erdirilmesinden geçmektedir.

    haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir.

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    Haberler Güncel Gazze'de ateşkes sonrası Türkiye'den flaş açıklama: İsrail işlediği suçlardan ötürü hesap vermeli