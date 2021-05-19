Ticaret Bakanlığınca 1 Ocak 2021'den itibaren yasak kapsamına alınan, içeriği tam olarak bilinemeyen karışık plastik atıkların ithalatına, "plastik poşet" olarak bilinen "etilen polimerlerden olan plastik grubu" da eklendi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, son birkaç yılda Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere birtakım ülkelerin uygulamaya koyduğu plastik atık ithalatına yönelik yasaklar sonucunda bu ürünlerin ticareti, ilgili ulusal kuralların daha esnek olduğu ülkelere kayma eğilimi gösterdi.

Söz konusu atıkların Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere yoğun olarak ihraç edildiğine dair değerlendirmeler, son dönemde basın organlarında yer aldı.

Konuyla ilgili olarak, ulusal atık politikalarının belirlenmesinden doğrudan sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile atık ithalatının düzenlemesinden sorumlu olan Ticaret Bakanlığı arasında yoğun istişareler gerçekleştirildi.

ETİLEN POLİMERLERDEN OLAN PLASTİK ATIK İTHALATI YÜZDE 47 ARTTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda, Ticaret Bakanlığının "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği" ile içeriği tam olarak bilinemeyen karışık plastik atıkların ithalatı çevresel açıdan kamu menfaati gözetilerek 1 Ocak'tan itibaren yasaklanmıştı.

Ticaret Bakanlığınca söz konusu eşya grubuna ait güncel dış ticaret verileri incelendiğinde, miktar bazında etilen polimerlerden olan plastik atıklarının ithalatı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46,5 artarak 438 bin tona ulaştı. Bu artış eğiliminin, 2021'de aylık bazda devam ettiği Bakanlıkça tespit edildi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu artışın iç piyasada atık toplama faaliyetlerini aksattığını belirledi. Bu nedenle etilen polimerlerden olan plastik grubunun da ithali yasak listeye alınması gerektiği görüşü Ticaret Bakanlığına iletilirken, bu çerçevede anılan ürünlerin ithali tebliğle yasaklandı.

Düzenlemeyle, taşıma belgesi düzenlenen veya gümrük idarelerine sunulan atıkların ithali için 45 gün süre verildi. Bu sürenin tamamlanmasının ardından etilen polimer atık ithalatı tamamen durdurulacak.