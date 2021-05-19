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    • 19.05.2021 11:47
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    uygulaması nedir? 19 Mayıs sertifikası isim nasıl yazdırılır?

    uygulaması nedir? 19 Mayıs MEB vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meşale Bende sertifikası isim nasıl yazdırılır? İsme özel Meşale Bende sertifikası almak isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Mücadele'nin 102. yılına özgü Meşale Bende etkinliği düzenliyor. mesalebende.meb.gov.tr adresinden isminizi yazdırabilirsiniz.

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    Meşale Bende uygulaması nedir? 19 Mayıs MEB Meşale Bende sertifikası isim nasıl yazdırılır?

    Meşale Bende uygulaması nedir? 19 Mayıs MEB Meşale Bende sertifikası almak isteyenler mesalebende.meb.gov.tr adresine giriş yapıyor. Gençler "Meşale Bende" etkinliğine katılarak aldıkları sertifikayı sosyal medyada paylaşıyor.MEB tarafından başlatılan Meşale Bende uygulaması ile katılım belgesi alanlar sosyal medya hesaplarından "meşalebende" etiketiyle paylaşım yapabilecekler.

    MEŞALE BENDE UYGULAMASI NEDİR?

    MEB'in hazırladığı Meşale Bende kartınızı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Meşale Bende uygulaması geliştirildi. 19 Mayıs meşalesini devralmak isteyen gençler mesalebende.meb.gov.tr sayfası üzerinden isim ve soy isim ile katılımcı olabilecekler. MEB tarafından başlatılan Meşale Bende uygulaması ile katılım belgesi alanlar sosyal medya hesaplarından "meşalebende" etiketiyle paylaşım yapabilecekler.

    MEŞALE BENDE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        MEŞALE BENDE SERTİFİKASI İSİM NASIL YAZDIRILIR?

        Milli Mücadele'nin 102. yılının kutlandığı bugünlerde etkinliğe katılan kişinin isminin yazılı olduğu bir kart hazırlanıyor. Üzerinde ise, '102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum.' sözleri yer alıyor.

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerin sosyal paylaşım sitesi hesaplarından kendi isimleriyle paylaşım yapabilecekleri "meşale bende" uygulamasının paylaşımı yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler! 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
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