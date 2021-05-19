Meşale Bende uygulaması nedir? 19 Mayıs MEB Meşale Bende sertifikası isim nasıl yazdırılır?

MEŞALE BENDE SERTİFİKASI İSİM NASIL YAZDIRILIR?

Milli Mücadele'nin 102. yılının kutlandığı bugünlerde etkinliğe katılan kişinin isminin yazılı olduğu bir kart hazırlanıyor. Üzerinde ise, '102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum.' sözleri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerin sosyal paylaşım sitesi hesaplarından kendi isimleriyle paylaşım yapabilecekleri "meşale bende" uygulamasının paylaşımı yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler! 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.