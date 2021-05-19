Meşale Bende uygulaması nedir? 19 Mayıs MEB Meşale Bende sertifikası isim nasıl yazdırılır?

Meşale Bende uygulaması nedir? 19 Mayıs MEB Meşale Bende sertifikası almak isteyenler mesalebende.meb.gov.tr adresine giriş yapıyor. Gençler "Meşale Bende" etkinliğine katılarak aldıkları sertifikayı sosyal medyada paylaşıyor.MEB tarafından başlatılan Meşale Bende uygulaması ile katılım belgesi alanlar sosyal medya hesaplarından "meşalebende" etiketiyle paylaşım yapabilecekler.
MEŞALE BENDE UYGULAMASI NEDİR?
MEB'in hazırladığı Meşale Bende kartınızı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Meşale Bende uygulaması geliştirildi. 19 Mayıs meşalesini devralmak isteyen gençler mesalebende.meb.gov.tr sayfası üzerinden isim ve soy isim ile katılımcı olabilecekler. MEB tarafından başlatılan Meşale Bende uygulaması ile katılım belgesi alanlar sosyal medya hesaplarından "meşalebende" etiketiyle paylaşım yapabilecekler.
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